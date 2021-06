Emerson Palmieri vuole riabbracciare Spalletti: Napoli avanti sull'Inter per l'italo-brasiliano

Sorpasso Napoli sull'Inter per Emerson Palmieri. L'esterno del Chelsea - si apprende dal sito di Sportmediaset - preferirebbe gli azzurri per via della presenza all'ombra del Vesuvio di Luciano Spalletti, col quale ha maturato un grande feeling ai tempi della Roma. Il nodo da sciogliere resta l'ingaggio: l'italo-brasiliano percepisce infatti circa quattro milioni di euro, ma il suo contratto, secondo gli attuali accordi, è in scadenza nel 2022.