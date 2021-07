Empoli, Accardi: "Rinnovare è stato facile. Qui mi sento a casa e non ho ascoltato altre offerte"

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Aurelio Andreazzoli: "Ringrazio il presidente per le parole e per la fiducia che mi ha dimostrato, anche quando le cose non andavano bene. Il rinnovo è stato semplice, perché mi sento a casa. Sono dieci anni che sono qui, ho due figli che sono nati qui e ho un rapporto col presidente che va al di là del calcio. Qui sono nato come dirigente, qui sono cresciuto e voglio consacrarmi. Per questo non ho ascoltato nessuna offerta che potevo avere questa estate. Sono contento di questa opportunità".