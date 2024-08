Ufficiale Empoli, ceduto Degli Innocenti allo Spezia: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Con un comunicato diramato sui propri social, l'Empoli ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Duccio Degli Innocenti allo Spezia: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Duccio Degli Innocenti".

Il comunicato dello Spezia.

Anche il club ligure ha poi confermato l'operazione, con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione dall'Empoli FC, le prestazioni sportive del calciatore Duccio Degli Innocenti.

Classe 2003, Degli Innocenti cresce nelle giovanili dell'Empoli, fino a diventare un pilastro della formazione Primavera, tanto da collezionare in tre stagione ben 78 presenze, 15 gol e 4 assist. Il passaggio in Serie B, al Lecco, nella passata stagione rappresenta per lui la prima esperienza in Prima Squadra, in un'annata che il centrocampista toscano vive da protagonista, totalizzando 29 presenze nel campionato cadetto.

Centrocampista centrale, dotato di ottime qualità tecniche, dinamismo e grande temperamento, Degli Innocenti vanta anche 20 presenze con le selezioni giovanili della Nazionale italiana. All'età di 21 anni, il neo-centrocampista aquilotto è dunque pronto a vestire la maglia bianca e mettersi al servizio di mister D'Angelo.

Benvenuto Duccio!".