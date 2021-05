Empoli, contatti con la Fiorentina per provare a prolungare il prestito di Terzic

In casa Empoli c'è ottimismo per la permaneza anche il prossimo anno di Aleksa Terzic. Terzino sinistro di proprietà della Fiorentina, secondo empolichannel.it la società del presidente Corsi sta lavorando col club viola per prolungare il prestito di questa stagione e da parte di Pradè e Barone sarebbero arrivati buoni segnali in tal senso. La Fiorentina dando il via libera avrebbe così la possibilità di osservare e valutare la crescita del serbo anche in Serie A.