Empoli, il mercato può entrare nel vivo da un momento all'altro

Lunedì scorso l'Empoli ha ufficializzato quello che era nell'aria già da qualche giorno, ovvero l'ingaggio di Aurelio Andreazzoli quale allenatore della prima squadra. Non ci sono stati tentennamenti da parte della dirigenza azzurra, che è andata dritta su un profilo che già conosceva. L'ultima panchina empolese di Andreazzoli risale al 26 maggio 2019, quando gli azzurri, dopo una gara onorevole, vennero sconfitti 2-1 dall'Inter e dovettero dire addio all'idea di rimanere in Serie A.

Da adesso comincia l'alacre lavoro del direttore sportivo Accardi, che dovrà mettere a disposizione dell'allenatore massese una rosa competitiva. Per la porta può dirsi sfumato il sogno-Greif: l'estremo difensore dello Slovan Bratislava sembra preferire la proposta del Maiorca e, a meno di una controproposta convincente da parte dell'Empoli, non arriverà. Ecco quindi che torna in auge il nome di Stefano Gori, nell'ultima stagione a Pisa ma di proprietà della Juventus. I bianconeri sono disposti a un prestito, anche per saggiare le doti del portiere in Serie A dopo due anni in cadetteria.

Sul fronte difesa, il preferito al momento è Gaetano Letizia del Benevento. Il terzino trentenne piace molto, viene ritenuto il sostituto ideale di Sabelli, che oltre al Genoa interessa anche al Sassuolo di Dionisi. Ma c'è da vincere la concorrenza di molte squadre di Serie A. In mediana si è fatto il nome di Godfred Donsah, centrocampista del Bologna nell'ultimo anno in prestito al Rizespor, in Turchia. Ma è soprattutto in attacco che potrebbero esserci le manovre maggiori. L'unico sicuro di rimanere è Mancuso, mentre La Mantia è ambito da molti club di Serie B. Per rafforzare il fronte offensivo Accardi sta pensando a due nomi: l'atalantino Roberto Piccoli, classe 2001, che si è messo in mostra con la maglia dello Spezia; il veronese Samuel Di Carmine, 33 anni da compiere, reduce da cinque mesi non proprio esaltanti a Crotone.