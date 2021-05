Empoli, Parisi scherza sulla frattura: "Quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla"

vedi letture

Il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi dovrà restare fermo per circa un mese dopo l’infortunio subito nell’ultima gara di campionato. Un infortunio che però non demoralizza il giovane calciatore che sui social infatti scherza così: “ Quest’anno non ci siamo fatti mancare niente, neanche una frattura. Un mese e sarò già pronto. Non perdo né partite, né preparazione, né il sorriso. Al massimo un po’ di vacanze”.