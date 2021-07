Empoli, tentativo di doppio colpo: Rugani per la difesa e Piccoli in attacco

vedi letture

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, l'Empoli va alla ricerca di un doppio colpo, così da poter rinforzare la squadra di Andreazzoli in più reparti. Per la difesa il sogno dei toscani sarebbe il ritorno di Daniele Rugani dalla Juventus, mentre in avanti contatti con l'Atalanta per il giovane attaccante Roberto Piccoli.