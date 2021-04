"Eravamo abituati a lottare per il primo posto, ora testa all'obiettivo". Rivedi Pirlo dopo il pari nel derby

"Abbiamo avuto un buon approccio, con il giusto atteggiamento. Siamo partiti bene, eravamo riusciti a sbloccare la gara che era la cosa più difficile quando giochi contro una squadra che si difende bene come il Torino. Poi purtroppo abbiamo avuto un calo di concentrazione, abbiamo commesso errori grossolani che ci sono costati la gara. Dobbiamo avere la pressione di dover conquistare l'obiettivo. Eravamo abituati a lottare sempre per il primo posto, adesso ci troviamo in un'altra situazione. Se il primo posto si allontana, dobbiamo fare in modo di arrivare il più vicino possibile alle prime". Così Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, intervenuto dopo il pareggio con il Torino.

