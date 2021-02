Eriksen al 45': "All'inizio era difficile giocare, ma ora siamo 2-0. Da mezzala sto migliorando"

All’intervallo di Inter-Lazio, ai microfoni di Sky ha parlato Christian Eriksen, protagonista di un buon primo tempo: “All’inizio era difficile fare il nostro calcio, ma ora siamo due a zero per noi. Di partita in partita mi trovo sempre meglio in questo ruolo di mezzala, di gara in gara lavoriamo meglio con i compagni”.

