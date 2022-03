esclusiva Ag. Zaniolo: "Fa piacere l'accostamento alle big ma il futuro lo vedremo con calma"

Alla Fooball Conference organizzata da Conference403 al Torre Ulisse Club, parla l'agente Claudio Vigorelli, in esclusiva a Tuttomercatoweb.com anche di Nicolò Zaniolo della Roma. "Non avendo fatto il calciatore, abbiamo avuto la fortuna di fare questo percorso bello, pieno di colori ed emozioni. Sono partito da Rampulla e dal suo gol di testa che fece dopo Atalanta-Cremonese. Ho avuto la fortuna di vivere a Milano che è il centro del calcio, poi bravura e fortuna... Questa ci vuole e qualcosa di buono abbiamo fatto".

Nell'Inter del Triplete c'erano dei suoi assistiti, da Eto'o a Materazzi

"Con Eto'o è stato bello: 7-8 anni insieme, è un campione assoluto in tutto. La Sampdoria? Si era trovato bene in Italia, voleva tornare dopo esser stato bene all'Everton. Le cose sono andate come sono andate ma aveva voglia di tornare".

Ha rappresentato Abbiati e Storari, tra gli altri

"Christian è stato uno di quelli che mi ha dato grandi ricordi. Abbiamo iniziato al Borgosesia, dopo tre anni ha vinto da titolare lo Scudetto. E poi Storari, la svolta è stata portarlo dal Messina al Milan ed è stato bravo lui a crescere ulteriormente nel suo percorso".

Davide Astori è stato tra i giocatori più importanti che ha rappresentato per tanto tempo

"Un ragazzo d'oro, che si è fatto voler bene da tutti. Resta un grande vuoto e un grande ricordo dell'uomo e del calciatore. Non è stato facile ripartire dopo quella mazzata, il calcio però è come la vita: devi andare oltre, nel lavoro, negli obiettivi che ti sei prefissato".

A Como brilla La Gumina, un ragazzo che avrà l'obiettivo di tornare in A

"Ha fatto una stagione straordinaria a Palermo, poi dopo si è rimesso in gioco ora a Como. Siamo contenti, ritornerà presto in Serie A, ne sono convinto".

Qui a Palermo c'è Andrea Accardi, il simbolo della società

"Il rinnovo? Ne sono sicuro"

Zaniolo continua con la Roma?

"E' un progetto bellissimo... La cosa bella era rivederlo in campo dopo il secondo infortunio avvenuto qualche mese dopo il primo. Rivederlo, con condizione mentale e fisica che è importante per riprendersi, è importante per quest'anno. Quello che sarà il futuro lo vedremo con calma. Siamo concentrati sul finire bene la stagione con la Roma, c'è l'Europa da affrontare nel miglior modo possibile".

Gli accostamenti non mancano

"Di mercato si parla tutto l'anno: un campione come lui viene accostato a grandi squadre, fa piacere ma in questo momento è un giocatore della Roma"

Al derby non ha giocato

"Dispiace non giocare un derby, ci teneva, ma il derby è stato vinto ed era la cosa importante".

Che mercato sarà, in generale?

"C'è una ripresa, ci sarà, gli stadi si stanno riempiendo. Il mercato inglese è il termometro del calcio europeo, i club inglesi sono più ricchi di tutti con gli stadi di proprietà e hanno più risorse di tutti. Speriamo, da agenti, che sia di ripresa".

Si aspettava l'addio di Dybala alla Juventus?

"In un primo tempo no, poi quando le cose si sono allungate sì. Hanno preso una strada diversa, come hanno annunciato".