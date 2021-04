esclusiva Alejnikov: "Juve, mancano regista e fantasista. Da solo vinceva Maradona"

vedi letture

"DifficiIe spiegare cosa senta dentro di sè Cristiano Ronaldo; se lui avrà voglia di raccontarlo lo farà lui". Così Sergej Alejnikov ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. L'ex centrocampista juventino si è stabilito da tempo in Italia e ora dice sul portoghese, ieri apparso nervoso contro il Genoa: "E' chiaro che fin dall'inizio lui come tutta la Juve voleva la Champions, però nel calcio conta il collettivo. Serve una squadra che collabori tutta insieme. Da solo non puoi far risultato, l'unico è stato Maradona".

Quali sono stati i problemi della Juve?

"L'ho detto mille volte, il problema è il centrocampo, poi è chiaro che non ci si può fissare un reparto solo. Credo che quest'anno debba essere di transizione per poi migliorarsi nella stagione prossima".

Cosa è mancato?

"Un regista e un fantasista tipo Baggio che sa finalizzare e dare l'ultimo passaggio".

Chiesa è una delle note liete...

"E' bravo ma non bisogna fermarsi al singolo ma guardare al reparto collettivo".

Pirlo come lo ha giudicato? E cosa farebbe per l'anno prossimo?

"E' un discorso che deve analizzare la società: il mestiere di allenatore è legato ai risultati. e' difficile giudicarlo, è al suo primo anno: ci sono stati errori, ma sta crescendo. Ora dipende da ciò che vuol fare il club".

Si aspettava che l'Inter potesse vincere lo scudetto?

"Inizialmente non ero convinto, ma ora solo l'Inter può perderlo".

Le è piaciuto il suo modo di giocare?

"Dipende dai gusti, ma in Italia il calcio conta prima di tutto il risultato. In generale non ha un'importanza assoluta"