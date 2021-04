esclusiva Biazzo: "Napoli, Spalletti non mi convince. Farei un tentativo con Simone Inzaghi"

Con Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, si è parlato nel corso del TMW News del futuro del Napoli: "Ora la squadra sta andando forte sfruttando anche le colpe delle altre. Quanto all'ipotesi Spalletti dico che ho qualche dubbio che possa arrivare. L'opinione pubblica è divisa tra la conferma di Gattuso e un nuovo esperimento. Se vai in champions serve un tecnico esperto. La grande sconfitta del Napoli a mio parere è stata la perdita di Ancelotti che è un vincente. Adesso ricucire con Gattuso è difficile dunque occorre scommettere su un giovane, ovvero un non veterano. Io proverei a fare un tentativo con Simone Inzaghi, un tecnico che sa gestire ed è preparato tatticamente". Biazzo ha anche parlato del suo ultimo libro su Maradona, 60 dopo Diego: "Cerco di raccontare episodi inediti sul filo di una narrazione puramente emotiva. Voglio mettere in primo piano le emozioni che ha trasmesso a tutti Diego"

