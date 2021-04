esclusiva Bisoli: "Cagliari, situazione sempre più complicata. Dipende anche dagli altri"

"Purtroppo la situazione del Cagliari è difficile, ci sono tanti calciatori importanti ma che evidentemente non si sono incastrati o non sono riusciti a inserirsi". Si esprime così a Tuttomercatoweb.com Pierpaolo Bisoli, allenatore e grande ex rossoblù. "Sono anche annate in cui ti vanno tante cose storte, in più la squadra non è probabilmente abituata a lottare per questo traguardo".

Chance salvezza? Quante ne vede?

"Il cuore mi direbbe tante ma sono purtroppo poche perchè non dipende solo da loro ma anche dalle altre. Occorre vincere e il Torino deve sbagliare ma non è così semplice perchè ora ha una mentalità solida, Nicola è stato bravissimo. La Fiorentina? Ha stentato ma ha giocatori in grado di risolvere la partita. Nell'ultimo turno è stata anche sfortunata".

Da Nainggolan ci si poteva aspettare di più?

"Ha fatto un gran gesto per tornare a Cagliari, calcisticamente è nato lì. Non sempre un calciatore riesce a risolvere le problematiche della squadra. Ha fatto questo atto di umiltà, ma è tutta la rosa che non è riuscita a rendere come ci si aspettava"

L'Inter sta vincendo lo scudetto...

"Con questo distacco non me l'aspettavo, ma sapevo che Conte aveva voglia di dimostrare di essere un tecnico vincente. Se gli dai tempo arrivano i risultati. Il gioco? Ci si ricorderà che ha vinto lo scudetto, non come ha giocato. E' come quando criticavano Allegri, uno che ha vinto in cinque stagioni undici trofei. Ma come si fa? E' come dire: 'non mi piace una Porsche ma perchè non la posso prendere'. E' questo il problema di noi italiani. Conte ha dimostrato che col lavoro alla lunga si possono ottenere certi risultati".