esclusiva Bonetti: "Festa McKennie? Serve senso di responsabilità. Pirlo da confermare"

"Non hanno rispettato le regole e non ci sono molti commenti da fare", dice Dario Bonetti commentando la festa vietata a casa di McKennie che tanto ha fatto discutere. "Sono ragazzi giovani e non avvertono la responsabilità", dice a Tuttomercatoweb.com. "Il calciatore vive in un mondo a parte, la vita reale è altra roba. Di conseguenza anche l'età ti porta a commettere degli errori. Ma non drammatizzerei, li farà crescere".

Alla Juve in passato sarebbe successo?

"Difficile dirlo, sicuramente ci sono regolamenti che vanno rispettati soprattutto ora che ci sono norme generali, in un momento in cui tutto il mondo sta soffrendo. Ci vuole maggior senso di responsabilità".

Il momento della Juve in campionato come lo vede?

"Ci può stare che cambiando allenatore e dopo tanti successi ci possa essere una flessione. Pesa la mancata qualificazione in Champions, peraltro contro una squadra non irresistibile. In campo europeo però è così, se sbagli ti puniscono".

Pirlo lo confermerebbe per la prossima stagione?

"Sì, sennò fanno l'errore dell'anno scorso. Se scegli un allenatore devi dargli modo di esprimere il calcio che ha in testa e prendergli giocatori funzionali".

Il Derby come lo vede?

"Delicato. I bianconeri devono stare con le antenne dritte, il Toro ha un allenatore concreto come Nicola che mi piace. E' una gara molto dura e delicata".