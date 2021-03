esclusiva Bonsignore (CdS): “Pirlo tutt’altro che saldo. Rinnovo di Dybala necessario per la Juve”

vedi letture

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Filippo Bonsignore, firma del Corriere della Sport, per discutere del momento in casa Juventus dopo la sconfitta casalinga con il Benevento e le tante voci attorno ad allenatore e giocatori.

Filippo, sono stati giorni molto intensi dopo la delusione con il Benevento. Quale pensa che sia il problema più grande di questa squadra?

“Certamente due: la continuità di risultati e la tenuta mentale. Due caratteristiche che ha sempre avuto negli ultimi nove anni e che già dall'anno scorso man mano sono venuti scemando. La Juve non ha mai vinto più di tre partite di fila in campionato, incredibile a pensarci, e ha dilapidato punti e regalato partite da inizio stagione, anche con avversari decisamente alla portata. Così è nato il distacco dall'Inter e così è nata l'eliminazione dalla Champions League”.

Il vicepresidente Nedved ha diradato le nubi attorno alla figura di Andrea Pirlo confermandolo anche per il prossimo anno. Ritiene possa realmente stare tranquillo il tecnico o dipenderà tutto dai prossimi mesi?

"Sono dichiarazioni inevitabili in questo momento: Pirlo è tutt'altro che saldo sulla panchina bianconera. La sua conferma dipenderà dai risultati, da come la Juve finirà questa stagione, dal raggiungimento, o meno, del quarto posto e dalla vittoria in Coppa Italia. In più: verranno valutate la sintonia che il tecnico ha con lo spogliatoio e le prospettive di crescita del progetto nato la scorsa estate”.

Figura centrale nella costruzione della Juve del futuro è quella di Ronaldo: che sensazioni ha sul portoghese, considerando anche tutte le voci che circolano?

"Ronaldo è il grande punto interrogativo del futuro. Dalla sua permanenza dipendono le strategie e il volto della prossima Juve. La sensazione è che davvero Cristiano potrebbe salutare con un anno di anticipo dopo i risultati deludenti e le tante critiche, ingenerose a mio parere, ricevuto dopo l'eliminazione dalla Champions. La Juve ci perderebbe enormemente dal punto di vista tecnico, visto che parliamo del giocatore più forte del mondo; con la sua cessione, la Juve avrebbe la possibilità di dare ossigeno a un bilancio in difficoltà. Deciderà CR7 il proprio futuro: la storia è tutta da scrivere”.

Che cosa si aspetta dalla vecchia guardia? Il riferimento va a Buffon e Chiellini su tutti, li vede ancora in bianconero il prossimo anno?

“Credo possa davvero finire un'epoca: Buffon e Chiellini devono decidere il proprio futuro e questo potrebbe essere non più a tinte bianconere. Gigi sembra voglia ancora giocare da titolare mentre Giorgio potrebbe chiudere la carriera e iniziare il percorso dirigenziale. Più facile invece che resti Bonucci”.

Paulo Dybala è stato, in maniera tutt’altro che velata, messo sul mercato da Nedved. Lascia ancora una porta aperta per il rinnovo di contratto oppure ormai lo ritiene un capitolo chiuso?

"Il rinnovo del contratto è la condizione necessaria affinché Dybala possa essere ceduto realizzando un profitto e generando quella plusvalenza che è il vero motivo per cui la Juve potrebbe sacrifiche la Joya . Nessuno pagherebbe cifre elevate per un giocatore che tra un anno si libererà gratis. Tra le parti, al momento, è gelo: la trattativa è ferma da mesi, non ci sono stati sviluppi. Anche qui la situazione è tutta in divenire”.