esclusiva Budel: "Spagna, la difesa è il punto debole. Spinazzola è un'assenza pesante"

Alessandro Budel ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine del torneo di padel 'Io aiuto il Meyer' organizzato a Forte dei Marmi. E il tema centrale è stato la Nazionale. "La Spagna è una grande squadra - ha detto la voce di Dazn - anche se ha faticato all'inizio, però la nostra Italia ha ottime chance di arrivare in finale. L'assenza di Spinazzola pesa tanto, è uno dei migliori dell'Europeo, nessun terzino è stato al suo livello in questa competizione. Il punto debole della Spagna è la difesa però al tempo stesso i nostri avversari ti tolgono il ritmo, fanno grande possesso. L'Italia sa comunque anche ripartire e per la Spagna saremo ostici, loro non sono abituati ad affrontare formazione come la nostra"

