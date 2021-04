esclusiva Calori: "Esagerato dare la colpa a Pirlo. Allegri? Sorpreso che non alleni"

"Dare la colpa a Pirlo è esagerato, quando alla Juve gli hanno affidato l'incarico sapevano qual era la situazione prendendo un ragazzo che allenava per la prima volta. E quindi metti in preventivo qualche rischio". Alessandro Calori, ex calciatore e allenatore si esprime così nel corso del TMW News sulla situazione di Pirlo che con la sua Juve domani se la vedrà col Napoli. "So che tutto dipende dai risultati, peraltro stare in Champions diventa fondamentale per le entrate. Allegri? Sono sorpreso che non alleni, ha vinto sei scudetti di fila tra Milan e Juve... E' un tecnico che forse ha un modo semplice di spiegare il suo calcio ma fa i fatti. Se lo richiamassero, per lui sarebbe anche un orgoglio perché allora vorrebbe dire che qualcuno si è sbagliato a mandarlo via".

