esclusiva Castrenze Guzzetta, l’uomo di Ferrero: “Si, vuole il Palermo per riportarlo in alto”

vedi letture

“L’interesse di Ferrero è reale, vuole il Palermo” . Così a TuttoMercatoWeb Castrenze Guzzetta, commercialista e uomo di fiducia di Massimo Ferrero per l’acquisizione del club rosanero. “In passato - spiega il Dottor Guzzetta - ci sono stati rapporti cordiali con la Famiglia Mirri, quindi Ferrero in maniera riservata sarebbe disposto ad incontrare gli attuali proprietari per un rapporto di collaborazione”.

Come nasce il legame di Ferrero con il Palermo?

“Ama Palermo dai suoi esordi cinematografici, fin dai tempi di ‘Mary per sempre’. La domenica o il sabato, dipende quando gioca la squadra, mi chiede il risultato del Palermo, come se fosse un tifoso. Lo fa anche quando ha partite importanti per la Sampdoria”.

L’affare è possibile?

“Se la Famiglia Mirri decide di mettere da parte eventuali pregiudizi o impedimenti facilmente superabili, Ferrero è disponibile a farsi avanti. Ci si innamora in due, si aspetterebbe un minimo di apertura per verificare la situazione attuale”.

Il direttore sportivo designato sarebbe Perinetti, mica male...

“Ferrero svilupperebbe il progetto che aveva in mente quando ha partecipato al bando che si è poi aggiudicato la Famiglia Mirri. Ha un progetto serio con persone competenti. Vuole riportare il Palermo dove merita. La figura di Perinetti è garanzia assoluta, sarebbe andato anche in Serie D. Competenza, professionalità e metà cuore è rosanero: Perinetti saprebbe riportare in alto il Palermo”.