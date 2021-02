tmw Palermo in vendita: Ferrero attento alle evoluzioni, idea Perinetti ds

Il Palermo è in vendita per ammissione del proprietario del club che ha aperto a nuovi investitori e si è detto disponibile a trattare la cessione. Piazza appetibile, che con Zamparini appena pochi anni fa ha visto il grande calcio da vicino. Sembra una vita fa. Dopo le manifestazioni di interesse da parte di un fondo inglese già impegnato a Palermo nel settore immobiliare rispunta l’idea Massimo Ferrero, attento alle evoluzioni dopo aver partecipato al bando nel 2019 indetto dal Comune di Palermo che ha visto rinascere una squadra di calcio in città per mano di Dario Mirri, attuale presidente del club. Ferrero studia la situazione attraverso i suoi uomini di fiducia. E con lui si farebbe strada l’ipotesi Giorgio Perinetti direttore sportivo. Ferrero-Perinetti sarebbe stata la coppia del rilancio rosanero nel caso in cui il Sindaco Leoluca Orlando avesse assegnato il Palermo al numero uno della Sampdoria. Il primo cittadino del capoluogo siciliano invece scelse Dario Mirri. Ma in un momento di difficoltà sportiva per la società rosanero ecco tornare di moda Massimo Ferrero che se dovesse fare l’affondo decisivo nei prossimi mesi potrebbe dare slancio e nuove ambizioni alla squadra e alla città. E con lui Perinetti che già conosce bene la realtà Palermo avendo lavorato più anni e con diverse gestioni. Il Palermo cerca il rilancio, che ad oggi pare possa arrivare soltanto con una nuova proprietà. E Ferrero studia la situazione...