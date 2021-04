esclusiva Cinquini: "SuperLega leva sale al calcio. Serve contenere stipendi pure dei big"

La nascita della SuperLega vista da Oreste Cinquini, ds di grande esperienza. "Mi pare una cosa fuori dalle righe, è stato voluto copiare il modello della Nba americana", dice intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com.. "Credo che si perda l'essenza del gioco del calcio, si va verso una commercializzazione dei dirtti di immagine del calcio soprattutto delle grandi. Così facendo si va a depauperare quel patrimonio che ha anche il nostro campionato di calcio. Quindici squadre sarebbero ammesse per diritto 'divino' a questa Superlega dove andrebbero a confluire tani introiti che il calcio può prendere. Il calcio vive per i diritti televisivi. Io credo che non sia una cosa positiva, credo non si possa arrivare ad un salary cap ma anche le più forti dovrebbero contenere gli stipendi pure per i big. So che mi faccio dei nemici ma il problema principale è contenere gli stipendi dei giocatori e le parcelle pagate ad agenti e intermediari. La superlega toglie sale al calcio, viene portato via un sogno".

