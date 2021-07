ESCLUSIVA TMW - Copenaghen, Boilesen a prezzo di saldo. L'agente: "Trattative con club di A"

esclusiva Copenaghen, Boilesen a prezzo di saldo. L'agente: "Trattative con club di A"

vedi letture

Saldi in arrivo dopo Euro 2020: tra i profili che potrebbero risultare più interessanti per la Serie A c'è Nicolai Boilesen. Il difensore danese, 29 anni, è noto ai grandi palcoscenici per i suoi lunghi trascorsi all'Ajax, prima di fare ritorno a casa. Attualmente al Copenaghen, Boilesen è reduce dalla brillante campagna europea della nazionale, avendo fatto parte dei 26 di Kasper Hjulmand. Nei giorni scorsi su BT è emersa un'indiscrezione su una clausola che permetterebbe al giocatore di essere ceduto a un prezzo estremamente vantaggioso, ossia per poco meno di 2.5 milioni di euro. Per saperne di più abbiamo contattato Kenny Boilesen, padre e agente del giocatore:

In Danimarca si scrive dell'interesse della Serie A per Nicolai Boilesen. Cosa ci può dire in merito?

"È sempre difficile parlare di club specifici, ma posso confermare che c'è interesse da parte della Serie A. Giusto. Ma nulla è stato ancora deciso. L'Italia è ovviamente molto interessante per Nicolai, e la Serie A è un grande campionato, a cui Nicolai è stato vicino ad unirsi all'inizio della sua carriera quando era all'Ajax. Sono in corso trattative con i club in questo momento e posso dire che non sono i top club in assoluto della Serie A”.

Quanto ha influito Euro 2020 per quel che riguarda l'interesse nei confronti di Nicolai Boilesen?

“Sì, direi che adesso il nome è più caldo. In generale c'è stato un riscontro molto positivo per Nicolai durante e dopo il torneo, e questo è naturale. Tutti sanno quanto ha fatto bene la Danimarca agli Europei, quindi ovviamente i club lo stanno guardando ora, soprattutto da Italia e Francia”.

Alcune indiscrezioni riportano di una clausola rescissoria nel suo contratto col Copenhagen, dall'importo inferiore a 2,5 milioni di euro, per il mese di luglio. È corretto?

“Posso confermare che c'è una clausola che è attiva in questo momento. Ma non posso parlare dei dettagli di un contratto. Diciamo così: non mi stupirei se Nicolai lasciasse il Copenhagen e si trasferisse all'estero questo mese".

Finora il mercato è andato a rilento. Quando possiamo aspettarci novità?

“Il mercato è stato tranquillo durante gli Europei e a causa del Covid19, ma ora le acque iniziano a muoversi. Un terzino sinistro esperto proveniente direttamente da una semifinalista di Euro 2020 come la Danimarca, e che può anche giocare a sinistra della difesa centrale, è interessante per molti club. Nicolai si sente pronto per andare di nuovo all'estero e ci stiamo lavorando proprio ora".