esclusiva Cornago (As): "Jovic-Milan a gennaio solo a una condizione. Ramos? Niente Juve"

Theo Hernandez, Brahim Diaz e ora, nelle speranze del Milan, anche Luka Jovic. Tra Madrid e Milano continuano i contatti, col dirigente Paolo Maldini da sempre molto vicino ai colleghi del Real e quindi attento alla situazione scontenti nello spogliatoio merengue. L'attaccante serbo, d'altronde, oggi è totalmente fuori dal progetto tecnico di mister Zidane (lo dimostrano le appena cinque presenze da lui conquistate in questa prima parte di stagione) e i rossoneri restano attentamente vigili. Per saperne di più sul suo futuro, oltre che commentare il caso Sergio Ramos, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva il giornalista spagnolo di As e Bernabéu Digital, Eduardo Cornago.

Jovic sì o Jovic no: che ne sarà dell'ex Eintracht e Benfica in questo mercato di gennaio?

"Diciamo la verità: Jovic non sta convincendo al Real. È stato fatto un grande investimento per portarlo a Madrid, ma lui non è mai riuscito a mostrare gli alti livelli di rendimento espressi in Germania e Portogallo. Dubito però che in questo mercato possa andarsene...".

Il Milan oggi è più lontano?

"È vero che l'estate scorsa il Real Madrid ha riflettuto molto sulla possibile cessione di Jovic ed è altrettanto vero che persino Mariano Diaz gli sta togliendo progressivamente terreno nelle gerarchie di Zidane, ma se Luka parte adesso bisogna trovargli un sostituto e col sensibile taglio del monte ingaggi messo in atto dalla società ciò sarebbe possibile solo andando a prendere un profilo molto economico sul mercato".

Senza un sostituto low cost per l'attacco del Real, Jovic insomma resta a Madrid almeno fino a fine stagione.

"Esatto. Se questo sostituto low cost poi dovesse arrivare, chiaramente il Milan sarebbe un serio candidato nella corsa a Jovic".

Chiosa inevitabile sul caso Sergio Ramos: il capitano vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno e ancora il tanto atteso rinnovo non è arrivato, con diverse big europee (Juve e PSG in primis) già da tempo alla finestra. Che succederà secondo lei?

"Ci sono attualmente due versioni sulla situazione Ramos in casa Real Madrid. Secondo la prima il capitano avrebbe già ricevuto un'offerta di rinnovo dal Real, secondo l'altra ancora al suo entourage non sarebbe invece pervenuta alcuna proposta ufficiale da Florentino Perez. La mia sensazione? Ramos resterà a Madrid, con buona pace di Juve, PSG e di tutte le altre squadre interessate. Per quanto ne so, mancano infatti solo alcuni dettagli per trovare un accordo tra le parti e andare avanti insieme".