esclusiva D'Amico: "Lazio troppo tesa ma tre punti ottimi. Può farcela per il quarto posto"

vedi letture

"Tutto bene quel che finisce bene, anche se non è stata una grande prestazione". Vincenzo D'Amico autentico simbolo dei biancocelesti, commenta così ai taccuini di Tuttomercatoweb.com il successo della squadra di Inzaghi contro il Crotone: "Ha sofferto troppo vista la differenza di qualità. Però con la forza della squadra è riuscita alla fine a vincere meritatamente. Il Crotone comunque ha fatto bella figura".

Perché tutte queste difficoltà?

"Evidentemente non è l'annata buona per qualche giocatore. Erano un po' tesi visto quel che stava accadendo a livello di risultati negli ultimi tempi. Non c'è la serenità giusta per giocare ai livelli da Lazio, che l'anno passato aveva espresso un gioco tra i migliori d'Italia se non il migliore in assoluto".

Caicedo ancora decisivo...

"Anche l'anno passate ne ha salvate tante di partite. Si è confermato un giocatore importante, più di Muriqi, che è da bocciare se si pensa a quanto stato pagato. Con 20 milioni si poteva trovare di meglio ma diciamo che lo stiamo aspettando..."

E la corsa Champions?

"C'è da recuperare la gara col Torino, quelli sono punti importanti per il quarto posto. C'è ancora possibilità, il primo, il secondo e il terzo posto sono già praticamente presi, la Lazio se la gioca con Napoli, Roma e Atalanta che vedo favorita però ripeto le chances ci sono".