esclusiva È nata la Superlega! Moggi: “Sarà scontro tra gli avvocati”

“SuperLega? Tutto è successo tramite dei messaggi, delle urla che vengono fatte per avere più soldi. Questa Super Lega potrebbe sconquassare il campionato italiano. Ci sono degli elementi che presuppongono uno scontro tra gli avvocati coinvolti”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

Come vede l’idea?

“Si incontrerebbero le migliori squadre d’Europa. Ma bisogna pensare anche al calcio nazionale. Non ci sarebbero recuperi, Coppa Italia e tante cose. Sarebbe bello vedere queste partite, ma dobbiamo considerare la sofferenza del calcio interno. Fifa e UEFA guadagnano tanto e danno poco, credo sia stato un ammutinamento per ottenere più soldi”.

La Juve ha perso contro l’Atalanta: come l’ha vista?

“La Juve contro l’Atalanta ha giocato una buona partita anche con diversi rincalzi e poi dobbiamo considerare che Dybala non è al cento percento. Sicuramente la Juventus andrà in Champions ma bisognerà vedere con la Super Lega quanto conti. Il calcio è fatto di episodi, ma a questo punto non credo sia una cosa trascendentale: arriverà quarta”.

Da qualche mese David Trezeguet è diventato direttore sportivo. E ci ha detto di vederla come un modello.

“Trezeguet se ne intende, ha visto quello che facevo io e si è divertito prendendo sempre lo stipendio. Vendevo a prezzi alti e compravo a prezzi bassi. È un ragazzo molto intelligente conosce il calcio. Arriverà a livelli importanti”.