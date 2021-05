esclusiva Fascetti ironico: "Annullati i gol di Chelsea e City. Segnati con meno di 8 passaggi"

Una frase sintetica come nel suo stile ma densa di significato. Eugenio Fascetti ha visto i gol segnati dal Chelsea e dal City nelle semifinali di Champions. E per il modo in cui queste reti sono state realizzate, in contropiede, ora ironizza: "Hanno annullato i gol del Chelsea e del City perchè sono arrivate con meno di otto passaggi. Sono ancora in camera caritatis che stanno decidendo...". Fascetti ha sempre spiegato che nel calcio non c'è un solo modo per vincere. "Si vince anche così - dice a Tuttomercatoweb.com - anche col contropiede. Penso ad un pugno nella boxe. Chi ci mette meno a darlo e ad assestarlo bene mette ko l'avversario".