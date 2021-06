esclusiva Fascetti: "Italia, piano con l'entusiasmo. Juve, ho visto un gran Pogba"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com con Eugenio Fascetti sono stati toccati vari temi, tra cui la Nazionale ("è forte, gioca bene ma piano con l'entusiasmo anche perché l'Austria non avrà nulla da perdere"). Spazio anche all'Inter: "Calhanoglu è un bel colpo anche se a volte un po' alterno". Della Juventus ha detto: "Guardando Francia-Portogallo ho visto un gran bel Pogba, ha dato 2-3 palloni in verticale che non vedevo da tempo... Ora la Juve è su Locatelli che comunque è maturato molto rispetto ai tempi del Milan, ha personalità. CR7? In questo momento non mi sta entusiasmando".

Clicca sotto per guardare l'intervista ad Eugenio Fascetti in cui si parla anche della Fiorentina e del Torino