esclusiva Ferri: "Toro, c'è la qualità per risalire. A centrocampo vorrei uno alla Borja Valero"

vedi letture

Giacomo Ferri, simbolo del Torino, racconta le sue sensazioni sui granata e sulle prime parole di Nicola, nuovo allenatore della squadra. "Parlando della necessità di gruppo unito - ha spiegato a Tuttomercatoweb.com - l'allenatore ha detto cose che penso anch'io. In generale, se non c'è un gruppo squadra e società unito non vai tanto lontano nel calcio. Serve sempre un tutt'uno capace di lottare per la maglia e la squadra. Occorre remare dalla stessa parte, per uscire da questa situazione le possibilità ci sono. Sulla carta la qualità c'è e il Torino in fretta potrà risalire la classifica".

Cairo ha detto che l'esonero di Giampaolo è il falli mento di tutti...

"E' vero, il responsabile non può essere solo il tecnico ma anche di chi lo ha scelto".

Dal mercato ora cosa si aspetta?

"Parlando da tifoso mi auguro che arrivi un centrocampista centrale che dia equilibrio al reparto perchè il Toro in mezzo al campo ha tutti giocatori che si assomigliano come caratteristiche. Mi piacerebbe un giocatore alla Borja Valero per fare un esempio: esalterebbe le qualità di Rincon e Baselli. Pulgar? Anche lui, certo".

E in attacco?

"Il Toro ha come attaccanti veri Belotti e Zaza: Verdi è un esterno, è l'ideale per lui per muoversi e accentrarsi andando anche alla conclusione. Serve un giocatore che possa essere l'alternativa sia di Belotti che di Zaza".

Ma la lotta salvezza come la vede?

"Non me ne vogliano coloro che si trovano in quella posizioni ma la collocazione ideale del Toro è la parte sinistra classifica... Ora devi ragionare gara per gara però non voglio pensare alla zona retrocessione perchè la qualità della rosa è buona".