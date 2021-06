esclusiva Fortunato: "Con Locatelli centrocampo Juve migliora. Si butta dentro come pochi"

vedi letture

Daniele Fortunato racconta le sue sensazioni su Locatelli. E lo fa da centrocampista e da allenatore: "Può essere da Juve - dice a Tuttomercatoweb.com - perchè per il centrocampo della squadra bianconera può solo far solo del bene. Può esser importantissimo: non lo ritengo un fuoriclasse però è un giocatore che può fare molto bene e credo che in quel reparto la Juve migliori".

Se lo aspettava così in Nazionale?

"Che potesse essere protagonista sì ma non che entrasse così bene in squadra: ha fatto un campionato importante al Sassuolo e poi mi piaceva comunque anche al Milan, lo avevo seguito pure in Primavera. Non è un campione ma centrocampisti che si buttano dentro come lui ce ne sono pochi".

In Nazionale che succede quando torna Verratti?

Verratti è un ottimo giocatore nel suo ruolo, un po' più fermo davanti alla difesa. Locatelli si butta dentro e i due possono interagire bene. Poi tutti vogliono far giocare tutti ma si gioca in 11. Io sono convinto che il centrocampo visto con la Svizzera sia di ottimo livello poi con Verratti magari Locatelli si adeguerà. A volte anche De Zerbi lo ha messo in panchina. Verratti al 100% è qualcosina in più di Locatelli".