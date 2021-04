esclusiva Frosio: "Gattuso-Monza? Scorretto che qualcuno ne parli a campionato in corso"

Idee chiare quelle di Pierluigi Frosio. Con lui, ex tecnico del Monza, abbiamo parlato di Gattuso. In queste ore un dirigente esperto come Ariedo Braida ha sostenuto che in caso di promozione dei lombardi in A, l'idea Gattuso per la panchina potrebbe essere realistica. Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com Frosio ha obiettato: "Trovo molto scorretto che da parte di alcune persone si parli del tecnico del Monza quando la squadra si sta giocando la promozione. Sono interferenze che non capisco. Se Brocchi sa già che cambiano allenatore allora non viene messo nelle condizioni per fare un finale di stagione all'altezza. Anche allo stesso Gattuso ad esempio rompe le scatole una situazione del genere visto che ha capito che a Napoli prenderanno un altro allenatore. Ripeto, sono vicende che trovo scorrette".

Questo Monza andrà in A?

"E' in corsa per andare in A direttamente. Ma non credo che perché ha acquistato tanti giocatori allora sia già di diritto in A. Ogni partita è una lotta per ottenere il risultato. L'anno scorso abbiamo visto una stagione anomala col Benevento che dopo metà campionato era già in A. Ora te la devi conquistare e la lotta è apertissima. Nemmeno l'Empoli può dire di esser già in A. Nel giro di 5-6 punti tutte sono candidate alla promozione. Tornando al discorso di prima il Monza deve pensare ad andare in A e poi deciderà cosa fare. Nelle valutazioni generali deciderà magari anche di cambiare alcuni giocatori. Del resto quando hai una squadra fortissima in B, in A molte volte non può andar bene. Se puoi spendere fai altre valutazioni e scegli nuovi calciatori. Il Lecce adesso in B è forte ma in A sarebbe destinato a lottare per la salvezza, l'Empoli idem".

E di Brocchi che idea si è fatto?

"Brocchi ha esperienza e ha già allenato varie squadre, non è un tecnico acerbo. Il problema vero è che avere ogni domenica 14 giocatori che devi lasciare fuori è un problema. Possono crearti problemi. Hai voglia a parlare della rosa ampia. Come scegli scegli fai male perché è duira gestire chi resta fuori. Al Monza sono stati presi ottimi giocatori per la B come Diaw dal Pordenone. Ora però va sempre in panchina e non credo sia contento, anche se guadagna di più. Balo? Gioca e non gioca. Il problema insomma ripeto è la gestione".