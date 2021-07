esclusiva Garzya: "Toro, dispiace per Comi. Sarebbe bello chiarirsi e azzerare le polemiche"

Luigi Garzya commenta da ex granata la situazione del Torino. E parla anche della separazione dei granata da Antnio Comi. "Mi dispiace perchè comunque ha vissuto una vita nel Toro, è cresciuto lì e a parte parentesi a Roma lui è un torinista nell'anima".

Nonostante l'arrivo di Juric ci sono ancora polemiche nell'ambiente granata...

"In questo momento forse ci sarebbero anche se al Torino arrivasse Messi. I tifosi da tempo l'hanno con Cairo. Gli attriti tra tifoseria e proprietà non possono produrre poi buoni risultati sul campo".

Come si rivolve la situazione?

"Per una svolta io credo che possa servire il dialogo e il parlarsi. Non si può ricominciare la stagione con le stesse polemiche. Il tifo del Toro è uno dei più belli in assoluto, è una situazione deleteria da risolvere. Se ci si parla e ci si chiarisce le cose possono cambiare. Il clima così non è bello per lavorare".

Italia-Belgio: sensazioni?

"Gli azzurri stanno bene, paiono una squadra di club e chiunque entra fa bene. Tutti possono esser titolari. Senza De Bruyne e Hazard sarebbe un gran vantaggio per noi. L'Italia deve andare avanti così, senza snaturarsi".