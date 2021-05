esclusiva Gerolin: "Roma, situazione anomala. L'annuncio su Fonseca non l'avrei fatto"

Fonseca non sarà l'allenatore della Roma del prossimo anno. Era nell'aria ma la società lo ha voluto annunciare già oggi, quando ancora c'è comunque un obiettivo, quello del settimo posto, da raggiungere. "Io non lo avrei fatto", dice a Tuttomercatoweb.com Manuel Gerolin, ex giocatore giallorosso e direttore sportivo. "Poteva anche non esser fatto questo annuncio, era sottinteso che Fonseca non sarebbe stato confermato visto che i risultati non sono arrivati".

Che reazioni può provocare questo annuncio?

"E' una cosa anomala, magari dirlo può anche essere un segno di correttezza però non so quale possa essere la reazione dei giocatori. Può esserci in questo modo il desiderio di responsabilizzare ancora di più i giocatori. Però ripeto, non l'avrei fatto anche perchè per lo stesso Fonseca non so quanti stimoli possano esserci allenando una squadra in questa situazione. Di solito c'è un tacito accordo, si aspetta la fine stagione, l'ultima partita e si annuncia il cambio. Il timore è che i giocatori possano mollare e anche il tecnico"

Arriverà Sarri: di quanti rinforzi ci sarà bisogno?

"La Roma è una buona squadra, anche se si è rotto qualcosa dopo la lite con Dzeko. La rosa va puntellata e ridotta perchè ci sono tanti giocatori e va fatta una valutazione veritiera sui giocatori, qualcuno è sopravvalutato. Con 4-5 giocatori e la mano del tecnico si possono raggiungere ottimi risultati"