esclusiva Giampieretti: "Italiano, ora il salto di qualità. Sassuolo? La piazza giusta"

Flavio Giampieretti è intervenuto nel corso del TMW News e con lui, ex centrocampista dell'Empoli in A e ex tecnico delle giovanili dello Spezia, si è parlato della squadra di Italiano: "In A - ha detto - capitano periodi in cui non si fanno punti e si rischia di essere risucchiati però lo Spezia ha un'identità ben precisa e deve continuare così e raggiugerà il proprio obiettivo. Italiano di gavetta ne ha fatta, ha vinto campionati, può essere il momento giusto per il salto. L'ipotesi Sassuolo? Sarebbe uno step superiore allo Spezia e inferiore alle big. Può essere un salto graduale, senza le pressioni delle grandi piazze. L'Empoli? Grande stagione, con un Dionisi che ha fatto prima l'Interregionale e la C, si è fatto le ossa e ha portato avanti le sue idee di calcio propositivo".

