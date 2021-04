esclusiva Goretti: "Felice per Matteo Ricci. Può guidare la metà campo di una big"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Roberto Goretti, ds ed ex calciatore. Con lui si è parlato di Gattuso ("credo che sia concentrato sul presente, sulle ultime importanti dieci giornate. Ha fatto bene nelle sue esperienze e può avere giustamente tante richieste"), ma anche di Allegri: "Da compagno di squadra non lo vedevo allenatore e ora non lo vedo all'estero e quindi forse andrà lì (ride, ndr)". Con Goretti si è parlato anche di Matteo Ricci che lui portò al Perugia cinque anni fa e che adesso ha raggiunto la Nazionale: "Son molto felice per lui, è un ragazzo in gamba. Lo abbiamo preso che giocava in C e in B con noi fece una bella annata e ora è maturato definitivamente. Aveva già all'epoca un pensiero calcistico notevole. Se può mettersi sulle spalle il centrocampo di una big? Con determinati allenatori lo può fare. Quando il Napoli prese Jorginho solo quel club pensava che potesse diventare di quel livello e gestire il gioco. Jorginho ha trovato il calcio di Sarri e da lì è cresciuto ed è diventato importante. Con altri magari avrebbe faticato di più".

Clicca sotto per guardare