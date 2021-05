esclusiva Grassia: "Dea non farà favori. Tra 2° e 4° posto ballano anche 5 milioni"

vedi letture

Filippo Grassia ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine dell'incontro 'Calcio a tutto tondo' al Caffè della Versiliana a Pietrasanta. E sul Milan ha detto: "Ha gettato al vento un gran match point, è mancato l'approccio mentale domenica scorsa. Credo che Juve e Napoli domani vinceranno. I rossoneri in trasferta comunque hanno vinto quindici gare su ventitrè e potrebbero ripetersi contro un'Atalanta che è uscita con le ossa rotte dalla finale di Coppa Italia. Il 2021 dei rossoneri è stato modesto, al Meazza hanno gettato via punti importanti. Atalanta domani arrendevole? Per i premi della Lega Calcio tra il secondo e il quarto posto ballano cinque milioni. Non credo che l'Atalanta per fare un favore al Milan giocherà una gara modesta".

Clicca sotto per guardare