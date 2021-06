esclusiva I Three Lions visti dall'Inghilterra: "Southgate ha due lacune: portiere e centrali"

Tra le grandi favorite per la vittoria finale di Euro 2020, almeno sulla carta, troviamo sicuramente anche l'Inghilterra di Gareth Southgate, pronta a iniziare il suo cammino europeo proprio quest'oggi nel big match contro la Croazia. Per presentare nel dettaglio i Three Lions, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto così in esclusiva il giornalista inglese James Horncastle, volto e firma di testate prestigiose a livello nazionale e internazionale come The Athletic e BT Sport.

Horncastle, come vede la Nazionale inglese in vista di questo Europeo?

"Direi che la nostra Nazionale è davvero forte, abbiamo una generazione molto promettente e possiamo andare lontano".

Quali sono i pregi e i difetti della rosa scelta dal ct Southgate dal suo punto di vista?

"Non avevo mai visto così tanti calciatori tecnici nell'Inghilterra, questo può essere sicuramente un vantaggio. A livello di difetti, credo che manchi invece un portiere affidabile... Anche i centrali non sono forti come una volta, nonostante il prezzo pagato dallo United per Maguire o la rinascita al City di John Stones, che deve molto a Ruben Dias".

Dove può arrivare secondo lei l'Inghilterra?

"Le aspettative sono più alte rispetto a tre anni fa in Russia, quando ci siamo superati raggiungendo la semifinale contro ogni pronostico. È difficile fare previsioni, ma questa Inghilterra ha senza dubbio le qualità per fare un buon Europeo".