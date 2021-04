esclusiva Il Chelsea in semifinale, visto da Londra: "Tuchel in 3 mesi ha cambiato la stagione"

La grande sorpresa nelle semifinali di Champions League 2020-21 è senza alcun dubbio il Chelsea di mister Tuchel. Tra le quattro migliori squadre d'Europa, i Blues dopo aver eliminato il Porto si preparano così ad affrontare il blasonatissimo Real Madrid in una doppia sfida davvero elettrizzante. Com'è stata vissuto questo passaggio del turno a Stamford Bridge? Lo abbiamo chiesto, in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com, direttamente al corrispondente da Londra dell'ANSA, Lorenzo Amuso.

Amuso, il Chelsea ha meritato la qualificazione in semifinale secondo lei?

"Sì. La qualificazione è arrivata sostanzialmente all'andata, con la vittoria per 2-0. Il ritorno non ha visto una prestazione particolarmente esaltante né tantomeno spettacolare del Chelsea, ma in questi casi - come si suol dire - si fa buon viso a cattivo gioco. Direi che la sconfitta casalinga di martedì è passata subito in archivio visto il passaggio del turno".

Qual è stata la chiave?

"La chiave è stata certamente il nuovo equilibrio trovato da mister Tuchel, fin dal suo arrivo a Stamford Bridge. Dal nono posto in classifica firmato Lampard, con lui in panchina nel giro di tre mesi il Chelsea è tornato infatti in zona Champions, qualificandosi in semifinale di Coppa d'Inghilterra e anche appunto in semifinale di Champions. La progressione dal punto di vista dei numeri è evidente, seppur il gioco non sia stato così brillante".

Come viene vista ora la semifinale col Real Madrid?

"La squadra di Tuchel ha trovato solidità dietro, ma continua ad avere qualche problema sotto porta, al di là della crisi personale di Werner che viene ormai quasi deriso dalla stampa. In vista della semifinale i pronostici sono tutti per il Real Madrid, ma questo forse è anche un bene: conferma lo stato di underdog che il Chelsea si è portato dietro in tutta questa stagione e che finora, tuttavia, gli ha portato molto bene".