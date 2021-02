esclusiva Il Mitico Villa: "Sinisa ha sbagliato due volte con i tifosi ma non lo condanno"

vedi letture

Il Bologna e il momento particolare della squadra rossoblù. Ne abbiamo parlato col Mitico Villa. A partire dal caso del video, registrato dall’interno del pullman prima della gara contro il Benevento in cui si sente il tecnico del Bologna fare commenti nei confronti di alcuni dei tifosi bolognesi. "Penso - dice l'ex rossoblù ai taccuini di Tuttomercatoweb.com - che Sinisa abbia sbagliato due volte: non doveva dire certe frasi anche se erano battute sul pullman e si sa l'atmosfera che ci può essere. Ma la cosa più grave è che non ci sia stato subito un confronto con i tifosi. Bastava chiedesse scusa e si chiudeva lì. Non lo condanno perchè ripeto, chi è stato sul pullman sa che qualche frase può scappare, ma mi spiace che si sia aspettato così tanto senza chiarire l'accaduto".

In classifica il Bologna non è ancora tranquillo...

"Alla fine non credo abbia problemi nel salvarsi. Ma ci si aspettava di più, pareva poter fare meglio. Tra infortuni, errori del portiere e sbagli sotto porta siamo ancora lì".

Mihajlovic parlando del futuro recentemente ha detto che occorrerà vedere cosa vorrà fare la società...

"Il club sta soffrendo, i problemi li ha Inter, la Juve. Li hanno in tanti vista la pandemia. Miha deve accettare certe situazioni, ora ad esempio si aspetta lo stadio e probabilmente la squadra dovrà giocare in uno stadio provvisorio. Il presidente sta facendo cose importanti, se non gli va bene credo sia semplice anche trovare un altro allenatore ma Sinisa è intelligente e capirà certamente qual è la realtà".

Tra i singoli da chi si aspettava di più?

"Mi aspettavo di più da Barrow che si era presentato subito alla grande l'anno scorso. Ora comunque l'obiettivo è migliorare la classifica e lanciare qualche giocatore: Skov Olsen sta migliorando, Vignato è interessante. Bisogna capire che valore hanno questi giocatori, occorre sapere cosa c'è in casa in vista della prossima stagione".