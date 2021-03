esclusiva Immobile, oggi la Scarpa d'Oro. L'ag. Sommella: "Il Campidoglio un privilegio"

vedi letture

Il giorno tanto atteso è arrivato: Ciro Immobile questa mattina (ore 12) riceverà la Scarpa d'Oro che ha vinto nella passata stagione con i suoi 36 gol segnati in campionato. "Finalmente ci siamo, è il coronamento di una carriera", dice a TuttoMercatoweb.com il suo agente, Marco Sommella, che si dispiace "perché non la potrà festeggiare con il proprio pubblico: sarebbe stato pazzesco - aggiunge - se gliela avessero consegnata prima di Lazio-Bayern con 80 mila spettatori all'Olimpico. È dispiaciuto Ciro, è un calciatore della gente. Magari ci sarà modo, purtroppo adesso è un momento delicato per tutti. È passato un anno ma sembra che sia una vita, le priorità sono cambiate".

Immobile riceverà la Scarpa d'Oro al Campidoglio, con la sindaca Raggi: anche se non ci sono i tifosi, è un bel riconoscimento...

"Dobbiamo ringraziare il presidente Lotito, che si è attivato personalmente. È un luogo storico, istituzionale e importante, ha il suo fascino e rappresenta la città. Non capita a tutti i giocatori di essere premiati lì. È un grande privilegio per Ciro, che ha conquistato un premio molto importante. Prima di lui, solo due italiani l'hanno vinta. E solo Suarez era riuscito a conquistarla interrompendo il dominio di Messi e Ronaldo".

Immobile vorrà festeggiare idealmente con i laziali venerdì, contro il Crotone...

"Sicuramente, la speranza è che lui e i suoi compagni possano interrompere questa striscia negativa. Un anno fa la Lazio era prima in classifica, adesso è indietro ma rimane una squadra forte. Ha avuto un calo fisiologico ed è dovuto alle tante partite, non abbiamo visto la solita Lazio. Speriamo di possa rimettere quanto prima in carreggiata".