ESCLUSIVA TMW - L’agente di Immobile tuona: “Da Cairo caduta di stile, frasi contro i valori dello sport”

esclusiva L’agente di Immobile tuona: “Da Cairo caduta di stile, frasi contro i valori dello sport”

“Con il Presidente Cairo abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ma questa stagione evidentemente l’ha un po’ provato”. Così a Tuttomercatoweb l’agente di Ciro Immobile, l’avvocato Marco Sommella a proposito della polemica scatenata ieri dal presidente del Torino Urbano Cairo dopo la partita. “Cairo - continua Sommella - era accecato dalla rabbia. Ma parlare così ad un ragazzo che ha disputato una grande stagione con il Torino fino a laurearsi capocannoniere, e non mi sembra che in granata lo facciano tutti, è una caduta di stile. Una mancanza di rispetto. La replica sui social poi ha peggiorato la situazione, vorrei ricordare che quando Ciro ha scelto di tornare al Torino era ambito da dieci squadre, dal Sassuolo alla Fiorentina. Avevamo - ricorda l’agente di Immobile - soltanto l’imbarazzo della scelta ma aveva scelto di tornare al Torino perché si sentiva a casa. E poi legittimamente ha scelto di iniziare una nuova avventura determinante per la sua carriera”.

Sommella, come Immobile, non ha gradito le parole di Cairo. “Un presidente, imprenditore e padre di famiglia manda un messaggio sbagliato ad un ragazzo che vuole giocare a calcio. Praticamente ha detto a Ciro che doveva togliersi di mezzo, ed è allucinante per chi vuole inculcare il concetto dello sport, dell’agonismo e della competizione. Vogliamo vincere anche quando giochiamo a calcetto tra amici. Il Crotone - prosegue il procuratore campano - non aveva niente da chiedere e ha fatto retrocedere il Benevento. Il presidente dovrebbe prendersela con chi ha costruito la squadra, chi l’ha allenata e con i calciatori che non hanno reso secondo le aspettative. Io a pronunciare certe frasi o a rilasciare certe dichiarazioni mi vergognerei. La Procura Federale comunque ieri sera ha sentito tutto e spero prenda posizione, da una persona come Cairo certe parole sono inaccettabili”. Chiosa dedicata alle ultime dichiarazioni del patrón granata che ha definito Immobile cascatore: “Macché cascatore - tuona l’agente - Ciro ha fatto tantissimi gol e il presidente dovrebbe ricordarselo bene”.