ESCLUSIVA TMW - L'ex dg Inter Paolillo: "Togliere i sogni a Verona o Cagliari è sbagliato".

"Togliere i sogni di gloria, di Scudetto, al Verona o al Cagliari è sbagliato". Ernesto Paolillo, ex direttore generale dell'Inter, si dice contrario all'introduzione della Superlega. "Si indebolisce tutto il sistema calcio. Si guarda all'immediato, al vicino e non al lontano. Così non si cambia positivamente. È indubbio che i dodici club fondatori hanno evidenziato, con la loro decisione, le difficoltà che ci sono a competere ad alto livello. La crisi del calcio tocca tutti, soprattutto i grandi. Il calcio ha sempre vissuto di scontri fra le grandi e quelle più deboli, perché c'è la speranza di emergere per i meno competitivi e meno capaci a livello patrimoniale. Questo influirà negativamente, soprattutto sulle medio piccole, non ci sarà redistribuzione. Settori giovanili e accademie ne soffriranno. Spero sia un modo per raggiungere determinati obiettivi"".