Lazzari: "Cagliari, sarà dura tenere Nandez ma lì ha trovato la sua dimensione"

Andrea Lazzari, ex di Atalanta, Cagliari e Fiorentina, è intervenuto nel corso del TMW News. E con lui si è parlato inizialmente di Pessina, escluso dai convocati per gli Europei ma ancora a Coverciano in attesa di verificare le condizioni di Verratti. "Per quel che ha fatto in stagione era auspicabile una sua convocazione. Da bergamasco e ex atalantino sono contento che ci sia comunque anche Toloi. Parlando degli altri atalantini, Romero è diventato uno dei migliori difensori del campionato, è tosto da affrontare e non ha paura nel proporsi in avanti. Nello scontro fisico tiene botta con tutti". Poi sul Cagliari: "Nandez sarà dura da tenere ma a Cagliari ha trovato la dimensione giusta". Quindi sulla Fiorentina: "Spero sia l'anno del rilancio, Firenze si merita molto, Commisso ha speso abbastanza, è ambizioso e ha preso un tecnico competente con cui fare un salto di qualità".

