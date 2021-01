esclusiva Lo Monaco: “Atalanta, Maehle non è un fuoriclasse. Catania, si a Joe Tacopina”

“Qualche tempo fa spingevo affinché l’Atalanta lo vendesse perché il Catania aveva una percentuale sulla rivendita ma c’era il totale diniego dell’allenatore. Non immaginavo una situazione del genere”. Così a proposito del Papu Gomez l’ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco.

Conosce sia il Papu che Gasperini. Come giudica quanto accaduto?

“Papu non lo vedo in grado di compiere un atto di insubordinazione. Ma non escludo nulla, ci sono momenti in cui uno può impazzire. Conosco anche il modo di ragionare di Gasperini. Era tutto impensabile, ma è successo”.

Dove vede Gomez in questo mercato?

“Andrebbe bene dappertutto. Alla Fiorentina, all’Inter, al Milan. O alla Roma. È un facitore di gioco come pochi. Chi lo prende fa un buon affare”

Che mercato sarà?

“Scambi, tanti scambi. Qualcuno cercherà di correre ai ripari cercando di fare qualche scambio”.

L’Atalanta ha preso Maehle.

“Va per i venticinque anni. È già maturo, ha una sua fisionomia. Bisognerà vedere come si adatterà al campionato. Non ha le stigmate di un fuoriclasse”.

Kovalenko invece è un’operazione per l’estate.

“Un’ottima operazione. L’Atalanta è vigile su più mercati. La maggior parte dei presenti nella rosa della Dea quando li hanno presi non erano dei predestinati. Eppure hanno fatto bene. Bisogna dare fiducia all’Atalanta, società vigile e attenta”.

Il suo ex Catania ripartirà con Tacopina.

“Il Catania da quattro anni è ai limiti del default. Questo non deve dimenticarlo mai nessuno. Una retrocessione dalla A alla B nella maggior parte dei casi equivale ad un fallimento. Il Catania è retrocesso fino alla C. E non è scomparso. Aver trovato un interlocutore che ha le disponibilità per dare vita ad un progetto di risalita è una bella cosa. Chi ha rilevato il Catania non ha salvato nulla, ha soltanto gestito. I debiti c’erano già, frutto di due retrocessioni. Tacopina ha voglia di fare e investire, è una buona cosa”.