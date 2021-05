esclusiva Maifredi: "Roma, Mou a livello tecnico rivedibile. Sarri sarebbe stato preferibile"

vedi letture

I tifosi della Roma sono elettrizzati per l'arrivo di Mourinho. Gigi Maifredi invece analizza la questione a livello tecnico. "Se dovessero vendere un prodotto è stato fatto l'affare più grande del mondo. A livello mediatico Mourinho ha pochi eguali", dice a Tuttomercatoweb.com. "Dal punto di vista tecnico è rivedibile, negli ultimi tempi dimostrato di non avere capacità creativa. Ha certamente tanta popolarità ma ora dipende anche da cosa vuol fare la Roma e dalla squadra che gli verrà messa a disposizione. Ma non credo sia in grado di creare qualcosa di nuovo a livello tecnico. Ha sempre avuto doti di istrione ma ripeto, calcisticamente a livello creativo non ha dimostrato nulla. Che poi abbia vinto è un altro discorso. Non ha inventato novità. Ha vinto e allora viva Mourinho..."

Si alza la competitività del campionato con Mou?

"Ma no, bisogna vedere come lo si accompagna a livello giornalistico. Se fa qualcosa e viene ingigantito... Ma i suoi ultimi risultati testimoniano che qualcosa non è andato: è stato mandato via più di una volta ed è un segno. Ma qui in Italia ha personaggi che lo stimano"

Sarri adesso dove se lo immagina?

"Ecco Sarri per la Roma sarebbe stata un'altra cosa, ci sarebbe stato un progetto tecnico. Mourinho può incendiare la piazza ma gli servono anche grandi giocatori. Non credo che la Roma possa pensare che solo con una persona, da Fonseca a Mourinho, la situazione cambi".

Dove lo vede Sarri?

"A questo punto non so se voglia andare alla Fiorentina. Da una parte andando a guidare i viola potrebbe essere un passo indietro ma al tempo stesso Firenze può essere attraente. La Fiorentina ha un nome anche se negli ultimi anni non è stata così brillante".

Allegri tornerà alla Juve?

"Bisogna vedere come finirà perché senza Champions non so se ha voglia di tornare. Sarebbe un ridimensionamento, però è pur vero che è sempre la Juve. Se Pirlo comunque va in Champions e vince la Coppa Italia può meritarsi la conferma".