Roberto Maltagliati, doppio ex di Cagliari e Torino racconta le sue sensazioni sulla gara di domani autentico scontro salvezza: "Mi dispiace che si giochino una gara del genere, è una situazione preoccupante per entrambe. Tra gli altri Nicola e Di Francesco sono stati miei compagni di squadra", dice al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Al Toro potrebbe andar bene anche un pari. Sotto l'aspetto caratteriale con Nicola la squadra è migliorata ma manca in effetti la vittoria. Sulla carta comunque il Cagliari come rosa ha più qualità. I sardi sono stati anche sfortunati, vedi le gare con Sassuolo e Atalanta. Al Toro manca una punta da affiancare a Belotti, Zaza è discontinuo. Verdi è stata una delusione. Poi per il futuro serve un programma, occorre andare sul mercato. Cambiano gli allenatori ma la squadra resta più o meno la stessa. La società deve pensare ad andare sul mercato, magari ci sono anche giocatori che sono scontenti. Serve una rinfrescata ma con un programma".

