esclusiva Martorelli: "Contrario alla Superlega ma Uefa e Fifa dovevano migliorare il sistema"

Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a proposito della nascita della Superlega. E da esperto agente ha detto: "Questa decisone ha colto tutti impreparati per la tempestività dell'accordo e il modo con cui l'hanno ufficializzata. E' una scelta che non può essere condivisa da punto di vista sportivo. Se si elimina la meritocrazia e il valore di chi fa sacrifici, tutto questo va a cozzare contro il mio pensiero. Al tempo stesso non va messa la polvere sotto al tappeto: da 20 anni anni l'Uefa, la Fifa e la nostra Federazione avrebbero dovuto prendere provvedimenti per migliorare la qualità del nostro sistema ma non c'è mai stata volontà seria di farlo. Alla base della Superlega c'è un aspetto economico: tutto il sistema però non ha fatto niente non solo per le big ma anche per la B e la C. La colpa che "addosso" a Uefa e Fifa è che quando si vuole evidenziare l'aspetto dello sport di popolo, occorre guardare anche ai vari campionati. Ad esempio la B o la C dove rischiano di fallire tanti club".

Molti hanno detto: servirebbe ridurre gli stipendi dei calciatori e le commissioni degli agenti...

"Chi ha buon senso non può non condividere questo: ci sono società che hanno pagato calciatori di più rispetto al valore reale e ci sono calciatori che percepiscono compensi superiori e hanno pagato commissioni molto alte. Si era parlato di salary cap e ora sento dire da Perez che nella Superlega ci sarà un salary cap oltre il quale non si andrà: mente sapendo di mentire. Sa che queste cose vengono aggirate".

E i giocatori?

Sono l'ago della bilancia. Se decidono di rinunciare alle nazionali sarà qualcosa di incredibile. Credo che molti calciatori e allenatori non saranno propensi ad accettare una situazione di questo genere".

