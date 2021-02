esclusiva Mattioli: "Milan scudetto al 40%. Roma, servirebbe Marotta per ricucire con Dzeko"

Intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, Mario Mattioli voce storica della Rai ha parlato della semifinale di Coppa Italia di domani sera ("non c'è una favorita, vista la forza dell'Inter e il valore ancora presunto della Juve") e anche delle chances scudetto del Milan: "Non me ne voglia Pioli che è anche un amico ma dico 40%. A lungo andare credo che sia destinato a rallentare. Dico 30% per Juve e Inter".

Il giudizio sul momento della Roma qual è?

"Ci sono tante polemiche ma è sempre terza a pari merito con la Lazio. Ci può stare di perdere con la Juventus. I giallorossi possono entrare in Champions. Dzeko adesso si recupera dandogli fiducia. Mi viene in mente il caso del Papu e l'Atalanta ha fatto un'operazione negativa perchè la sua assenza si inizia ad avvertire. Dzeko è stato isolato e va reintegrato. L'ho visto spento. Ora vediamo che farà la società. Non so se Tiago Pinto sia in grado di risolvere questa diatriba. Serviva un Marotta in questo caso. Andare a prendere un dg di 36 anni beh, forse qualcuno anche in Italia con capacità discrete ci sarebbe stato"

