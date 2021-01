ESCLUSIVA TMW - Moggi: “Sì allo scambio Papu-Eriksen, l’operazione non mi sorprenderebbe”

esclusiva Moggi: “Sì allo scambio Papu-Eriksen, l’operazione non mi sorprenderebbe”

vedi letture

L’Inter, per arrivare al Papu Gomez potrebbe proporre all’Atalanta gli ultimi giorni di mercato uno scambio di prestiti con Christian Eriksen. “Non mi meraviglierei se alla fine si facesse davvero questa operazione. È un’opportunità”, ha detto a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Con Eriksen - spiega Moggi - l’Atalanta avrebbe più geometria nel gioco. Gomez invece sarebbe perfetto come sostituto di Sanchez”.