esclusiva Monelli: "Viola, su rinnovo Ribery farei riflessioni attente. Monza, Galliani può farlo"

Paolo Monelli è stato il centravanti della Fiorentina per buona parte degli anni Ottanta. I suoi inizi sono stati invece al Monza, negli anni Settanta, quando Adriano Galliani era dirigente del club lombardo. A Monelli ci siamo rivolti per un suo parere su Ribery. Non tanto per il valore del giocatore ma perchè la Fiorentina deve stabilire se prolungare il suo contratto. Al tempo stesso proprio il Monza starebbe pensando al francese come gran colpo per il prossimo anno in caso di Serie A. "Non saprei - dice a Tuttomercatoweb.com - vedendola da fuori ci penserei un po' prima di prolungare il suo contratto: Ribery non è più un ragazzino e va per i 38 anni. E' sempre forte ma ad una certa età non è facile avere continuità di rendimento. Ora alterna buone gare ad altre un po' meno. Magari in una mezz'oretta fa cose egregie però poi a livello di rendimento nel tempo bisognerebbe fare un''analisi. E' stato un campione con la C maiuscola ma quando arrivi ad una certa età ci sono inevitabilmente delle incognite. Se una società vuole avere una continuità o comunque un futuro deve puntare su giocatori con una età inferiore e che abbiano un rendimento maggiore, senza nulla togliere a quel che ha fatto. Guardandola da fuori, è un giocatore che riesce a dare tutto: magari puoi tenerlo e prolungarli il contratto anche per far crescere i giovani. Farei delle riflessioni profonde e sarei chiaro con lui sul ruolo da tenere nell'ambito della squadra".

Al Monza come lo vedrebbe?

"Non lo so, vale più o meno la stessa cosa. Galliani comunque è abituato a fare questi grandi colpi anche mediatici. Devono salire in A, e hanno ottime possibilità perchè la squadra è forte: se c'è la possibilità non è detto che Galliani non faccia questa operazione. Per i tifosi sarebbe un colpo eccezionale, a livello mediatico. Sarebbe la prima volta in A per il Monza che si presenterebbe con un colpo ad effetto".

Che pensa invece della crescita di Vlahovic?

"Mesi fa dissi che l'attaccante deve aver fiducia; l'allenatore è stato bravo a dargliela e farlo giocare titolare. E ora Vlahovic lo sta ripagando, segna quasi sempre lui. E' giovane, deve essere aiutato dalla squadra anche se ora qualcosa di meglio si vede pure in fase offensiva. Fino a mesi non arrivano palloni in avanti... Mi piace il suo sinistro, ha buona tecnica e grossa forza fisica, tiene botta da solo; se viene affiancato da un attaccante rapido che collabora con lui è anche meglio. Vediamo come sarà Kokorin".