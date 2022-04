esclusiva Montefusco: "Napoli, Spalletti mi ha deluso. Per il prossimo anno meglio cambiare"

Vincenzo Montefusco è deluso. In particolare da Spalletti. "Mi ero espresso positivamente sul Napoli - dice a Tuttomercatoweb.com da autentica bandiera dei partenopei - avevo fiducia in Spalletti e sono rimasto molto deluso. Già all'andata sulle sostituzioni non mi aveva convinto ma il Napoli comunque andava bene. Ultimamente non ho mai capito l'atteggiamento di Spalletti anche verso la stampa, con le sue dichiarazioni non ha mai fatto capire quale fosse la situazione, come andavano le cose... E' difficile da capire Spalletti nelle interviste".

Le ultime sconfitte sono state eclatanti...

"Sono accadute cose che uno che ha fatto calcio si chiede: ma è possibile? Con la Fiorentina, la Roma e l'Empoli si sono viste cose incredibili in campo e si resta interdetti. Come è possibile che una squadra che lotta per lo scudetto e che con l'Empoli vince 2-0 a otto minuti fine prenda tre gol? E' vero che ci sono stati errori dei singoli ma lui ha contribuito a farla indebolire. Visto che devi difendere il vantaggio metti qualcuno che butti palla in tribuna, non è una vergogna. Per fare un esempio Demme poteva servire e non è stato utilizzato".

Che fare ora con Spalletti?

"La piazza di Napoli si era illusa di poter lottare fino all'ultimo per lo scudetto. Per Spalletti resta questa macchia e i napoletani se dovesse restare non la dimenticheranno. La società a mio avviso sta cominciando a valutare altre situazioni. Anche perchè ripartire dai giovani e con un allenatore con questa macchia ripeto resta nella mente. E' vero che è arrivato in Champions ma il Napoli era lì per lottare per vincere".

Lei dunque che farebbe?

"Conoscendo Napoli meglio cambiare tutto. E' anche vero che magari poi si inizia anche a chiedersi perchè si cambia sempre. Gli altri tecnici hanno avuto problemi, Spalletti ha evidenziato problemi e ha avuto un atteggiamento esagerato verso la piazza e la squadra. Non credo che la società possa fare riflessioni positive su Spalletti".