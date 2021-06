esclusiva Morales: "Viola, Gonzalez buon esterno. Kostic? 30 milioni sono tanti"

Massimo Morales grande conoscitore del calcio tedesco parla di alcuni giocatori della Bundesliga a partire da Nico Gonzalez che passerà dallo Stoccarda alla Fiorentina. "E' una seconda punta - dice a Tuttomercatoweb.com - che può fare anche l'esterno. E' mancino, poi in Germania si gioca in modo meno disciplinato tatticamente. A volte gioca è utilizzato a destra e converge col sinistro: ha propensione a fare assist, sa portare palla in contropiede e concludere. E' un buon giocatore, ha fatto un buon campionato. Bisogna poi vedere chi viene ad allenare, Gattuso magari lo faceva giocare alla Insigne ma sul lato destro. Con un altro tecnico è tutto da vedere. Può giocare anche dietro Vlahovic e sfruttare gli spazi".

Vale 27 milioni?

"Al mercato di oggi è difficile dirlo, i prezzi forse sono un po' gonfiati".

Lei conosce bene anche Kostic nel mirino dell'Inter...

"E' un esterno che è un po' discontinuo, quest'anno ha reso meglio. Sa crossare bene e ha fatto molto assist, calcia bene ma è uno alla Perisic quando è al massimo. 30 milioni forse non li spenderei. Su Hakimi dissi subito che era forte , Kostic è un buon giocatore ma non è di quelli da esaltarsi. Tornando a Gonzalez ha giocato nello Stoccarda e non nel Dortmund o nel Bayern: dovrebbe costare 15 milioni a mio parere. E' comunque un nazionale argentino e magari si ambienta bene e velocemente".